CSI** Ermelo groeit in rol, dit jaar twee edities: ‘Het kan dus toch gezellig zijn in Ermelo’

Voor het derde jaar op rij organiseerde hippisch organisatie- en adviesbureau Wivaldi afgelopen weekend het tweesterren CSI** Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum. Met 144 deelnemers uit 22 landen groeit het evenement in cijfers, maar ook de sfeer groeit mee. Voeg een GP-barrage toe met een top vijf die elkaar dicht op de hielen zat, waarbij Egyptenaar Ahmed Naser Elnaggar met Kennedy HX (v. Vittorio) aan het langste eind trok, en het internationale concours kan de boeken in als geslaagd. Met één (toch wel essentiële) kanttekening: de financiën rondkrijgen blijft een uitdaging.

Esther Berendsen Door

“Qua faciliteiten is het hier altijd al perfect voor elkaar voor de deelnemers, maar het was nooit zo gezellig. Nu hoorde ik van verschillende kanten: ‘Het kan dus toch gezellig zijn in Ermelo!’. Daar ben ik persoonlijk wel heel blij mee”, aldus organisator Walter Makker.

Lees meer over CSI Ermelo in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop