CSI Exloo: Chantal Regter wint 1,40m met Big Star Jr. KZ

Big Star Jr. KZ (Big Star x Polydor) heeft op CSI Exloo de 1,40m direct op tijd gewonnen. De Zangersheide-gefokte en KWPN-goedgekeurde hengst wordt sinds kort door Chantal Regter gereden en springt in Exloo zijn tweede internationale wedstrijd met de amazone. Vandaag bleven ze met een foutloos parcours in 60,32 seconden hun ruim vijftig concurrenten de baas.

Big Star Jr. KZ begon zijn internationale carrière onder het zadel van Michael Greeve en sprong daarna met Michael Hughes, Stephanie van den Brink en Joseph Clayton in de internationale sport. Liquiditeitsproblemen van fokker en eigenaar Cees Klaver zorgden ervoor dat zijn paarden in een executoriale verkoop onder de hamer zouden komen, maar Big Star Jr. KZ werd voor die tijd aan Ashford Farm verkocht. In 2020 werd hij wederom verkocht en kwam hij terecht onder het zadel van de Duitse jeugdamazone Alina Sparwel. In 2022 werd de hengst enige tijd uitgebracht door Lars Volmer en dit jaar reed Abdullah Alsharbatly één internationale wedstrijd met hem.

In juli sprong Big Star Jr. KZ zijn eerste internationale wedstrijd met Chantal Regter. De combinatie reed drie 1,35m-proeven en werd tweede, vierde en vijfde. In Exloo was de combinatie wederom succesvol en mocht nu de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met hun tijd van 60,32 waren ze vijf honderdste van een seconde sneller dan Thieu Huijbregts en de BWP-goedgekeurde Quint van het Maarlo Z (v. Quidam de Revel). Iris Michels en Isaac (v. Numero Uno) werden met 0/60,45 derde.

Bron: Horses.nl