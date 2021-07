CSI Houten kan na een jaar uit de startblokken

In 2020 stond de eerste editie van CSI Houten bij manege Zilfia’s Hoeve gepland. Maar ondanks de positieve insteek moest de organisatie het sportevenement een jaar in de ijskast zetten. Inmiddels zijn Bart en Vivian van der Maat drukdoende met de voorbereidingen van het internationale springconcours dat van 12 tot en met 15 augustus plaats zal vinden in Houten.

“Er lopen gelukkig veel ruiters warm voor ons CSI”, vertelt medeorganisator en internationaal springruiter Bart van der Maat. “In de provincie Utrecht en omgeving zijn toch aardig wat sportstallen gevestigd, maar een evenement op CSI1,- en CSI2-sterren niveau was er nog niet. Daar willen we verandering in brengen. Zilfia’s Hoeve biedt alle mogelijkheden om een grootschalig event te faciliteren en nu is het bijna zover.”

Wie niet waagt, die niet wint

Bart’s zus Vivian, mede-eigenaresse van Zilfia’s Hoeve en een van de drijvende krachten achter CSI Houten zei vorig jaar al: “Wie niet waagt, die niet wint”. Zo staat de organisatie nog altijd in het traject. “Het is voor ons ook een leerproces, want ook al heeft Vivian ervaring met het organiseren van wedstrijden en neem ik veel deel aan internationale concoursen, je krijgt niet alles mee van wat er achter de schermen geregeld wordt.”

Internationaal debuut

“Sommige dingen zijn voor ons nieuw, maar dat maakt het juist extra mooi. Zo zijn er bijvoorbeeld ruiters van de manege die hun internationale debuut maken, net zoals onze organisatie. Zelf de parcoursbouwer, Marco de Jong, zal voor het eerst internationaal als hoofdparcoursbouwer optreden. Met of zonder ervaring, iedereen is even enthousiast. We hebben een heel fijne groep medewerkers en vrijwilligers die naast onze sponsoren het evenement mogelijk maken.”

Mooie sport laten zien

Op een tiental plaatsen na zijn alle startplekken vergeven en dat stemt de organisatie positief. “Het belangrijkste doel is dat we mooie sport faciliteren en dit kunnen delen met de mensen uit de buurt. We hebben zowel voor de topsport als de breedtesport een aantrekkelijk programma samengesteld. En het evenement is zo ingericht dat bezoekers ruim voldoende zitplaatsen hebben. Daarnaast staat natuurlijk de veiligheid en gezondheid van zowel mens als paard voorop.”

Uit de startblokken

Naast dat er voldaan wordt aan alle gestelde coronamaatregelen heeft de organisatie het met een weerbestendige Agterberg bodem in de buitenpiste en ruime stallen voor de paarden goed voor elkaar. “We zijn er helemaal klaar voor om er een geweldig evenement van te maken. Nog twee weken en dan kunnen we na lang wachten eindelijk uit de startblokken”, besluit Van der Maat.

Bron: persbericht/Horses.nl