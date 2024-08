CSI Houten: Kim Emmen vierde in hoofdnummer van de dag

De trots van Nederland, Kim Emmen, is na haar avontuur in Parijs weer overgegaan tot de orde van de dag. Met de Cardento-zoon Kaiser Dmh reed ze zojuist naar de vierde plaats in het hoofdnummer van de dag op CSI Houten, een 1,45m met barrage. Maar liefst 18 combinaties wisten door te dringen tot de barrage van deze GP-kwalificatie.