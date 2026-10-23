CSI Luik stelt 1,50 m-rubriek uit vanwege het weer

Petra Trommelen
CSI Luik stelt 1,50 m-rubriek uit vanwege het weer featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het CSI in Luik heeft de start van de 1,50 m.-rubriek, die vanavond om 20.00 uur gepland stond, uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. De organisatie meldt via sociale media dat de beslissing is genomen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Door Petra Trommelen

De organisatie heeft extra tijd genomen om de stallen veilig te maken en het welzijn van de paarden te garanderen voordat de wedstrijd wordt hervat.

Volgens de livestream gaat de rubriek om 22.15 uur alsnog van start. De organisatie bedankt de aanwezigen voor hun geduld en begrip.

Bron: Horses.nl/ Facebook

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