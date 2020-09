CSI Neumünster alsnog van de baan

Al meerdere jaren worden in de Holstenhallen in Neumünster in oktober drie paardenweekenden achter elkaar georganiseerd. De Trakehner keuring, een CSI en vervolgens de Holsteiner keuring. Zo zou het er in dit coronajaar ook uitzien, maar het CSI is nu alsnog van de baan.

De organisatie heeft lang getwijfeld over het laten doorgaan van het concours dat van 21 tot en met 25 oktober op de agenda stond. “Uiteindelijk hebben we toch moeten concluderen dat het niet gaat met de huidige regels. Een indoorconcours organiseren op dit moment is vrijwel onmogelijk”, aldus concourschef Harm Sievers.

Bron: Horses.nl