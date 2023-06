CSI Ommen: ‘Elke editie beter maken’

Waar lopen springruiters en publiek warm voor? Een tot in de puntjes georganiseerd concours met topsport, show en gezelligheid en laat dat nou het succesformule van CSI Ommen zijn. Het internationaal paardensportevenement wordt weer van 5 tot en met 9 juli georganiseerd door de familie Schuttert in Stegeren.

“Het is elk jaar wel weer een hele uitdaging om de begroting van zo’n evenement rond te krijgen. De kosten gaan zo extreem omhoog dat we er intern best vaak over gehad hebben. Je wil toch dat het evenement break-even draait. Er zijn een paar opties om dat te realiseren: of van alles duurder maken of proberen om nog meer verschillende partijen binnen te halen die het concours financieel willen ondersteunen. Een derde optie is dat je dingen afstreept, maar dat komt niet in ons woordenboek voor. We gaan niet voor minder. We willen elke editie een betere maken dan die ervoor. Dankzij alle enthousiaste mensen en eerdere sponsoren gaat dat dit jaar weer lukken!”, zegt Hendrik-Jan Schuttert over de editie van dit jaar.

Gewild concours

Springruiters van heinde en ver knokken om een startplek in het internationale veld. “We hebben er sowieso al 32 die in de top-190 staan op de wereldranking, daarna heeft de bondscoach deelnemers aangewezen en vervolgens mochten wij ruiters uitnodigen. Maar dat valt niet mee. Qua datum hebben we een goed weekend, want dan zijn er niet veel andere grote concoursen. Het lastige daaraan is dat we veel ruiters moeten teleurstellen. Er is geen plek meer voor”, aldus Schuttert, die het evenement met zijn familie en een vast team organiseert.

Aan de start verschijnen onder meer Bertram Allen en Shane Breen uit Ierland, David Will, Sophie Hinners en Patrick Stühlmeyer uit Duitsland, de Brit William Funnell en de Belgen Koen Vereecke, Niels Bruynseels en Jos Verlooy. Uit de Nederlandse top rijden bijvoorbeeld Marc Houtzager mee en Willem Greve, de kersverse winnaar van de prestigieuze 1.60m Grote Prijs van CHIO Rotterdam.

Frank Schuttert

“En dan hebben we natuurlijk m’n broer Frank Schuttert die de Grote Prijs hoopt te winnen”, lacht Hendrik-Jan. Zelf zet de ruiter een stapje terug op zijn eigen evenement. “Ik heb twee paarden voor de Grote Prijs, maar heb besloten om twee jongere te rijden op 1.40/1.45m niveau. Ik heb liever na afloop het gevoel dat ik me volledig heb kunnen inzetten voor het concours, dan dat ik op alle vlakken wat steken heb laten vallen”, vertelt hij.

Shows, Puissance en veiling

CSI Ommen vervolgt haar succesformule met topsport overdag, in de avond shows, op vrijdag en zaterdag een feestavond en op de zaterdag in samenwerking met Veulenveiling Prinsjesdag een veiling met zeven veulens en vier door Schuttert ingebrachte springpaarden.

De dressuuravond van vorig jaar heeft plaatsgemaakt voor een tuigpaardenavond op woensdag 5 juli, bestaande uit een hengstencompetitie, vier officiële tuigpaardwedstrijden, een show met Friese paarden en aansluitend twee- en vierspan pony’s.

De Puissance, het hoogtespringen over de muur, blijft op vrijdagavond en na het grote succes van vorig jaar, is er op zaterdagavond weer een Speed & Music. “Een internationaal jachtparcours die meetelt voor de wereldranking. De ruiters gaan weer alles geven om punten te verdienen.” De grote afsluiter is de 1.55m Grote Prijs, tevens de derde etappe van de Bemer Riders Tour. Grote kans dat het publiek weer rijendik opgesteld staat.

Bron: Persbericht