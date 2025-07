CSI Ommen is net als NK voor Pim Mulder: ‘Zorgen dat je er staat’

Na het vertrek van zijn beste paard Viktor Z (v. Verdi TN) naar Amerika is Pim Mulder er alles aan gelegen om weer een nieuwe crack klaar te stomen voor de Grand Prix en CSI Ommen leent zich daar uitstekend voor. Het is de plek waar hij zes jaar geleden zijn allereerste 1,60 m. Grote Prijs reed en meteen won, dus het zal ook dit weekend niet alleen bij een oefenrondje blijven.

Veel ervaring hebben zijn paarden It’s Possible SRK (v. Berlin) en Kentucky Balia NL (v. Carambole) nog niet op het hoogste niveau, maar Pim Mulder is als geen ander in staat om het beste in zijn paarden boven te halen. Hij begon het concours vandaag met een tweede prijs in de 1,50 m. Wezenberg Transport Prijs met Kentucky Balia NL, die slechts 0,04 seconde van de winnende tijd afbleef. Die winnende tijd werd neergezet door de Amerikaanse Ansgar Holtgers jr met Kantibes (v. Hunters Scendro).

Fokster van secretariaat naar de hoofdring

Tussen alle ruitervragen, papierwerk en telefoontjes door baande Maartje Lanooy zich een weg vanaf het wedstrijdsecretariaat naar de hoofdring om haar fokproduct te zien schitteren onder Pim Mulder. De vaste wedstrijdsecretaresse van CSI Ommen heeft maar liefst acht internationale springpaarden uit de merrie Utah NL gefokt, waarvan drie op 1,60 m. Grand Prix niveau en één op 1.50m niveau.

Wat leren kennen

Hoewel Kentucky Balia NL al een aantal jaar bij Pim Mulder op stal staat, heeft hij kortgeleden pas de teugels overgenomen van stalamazone Melody Matheson uit Nieuw-Zeeland toen Grand Prix-paard Victor vertrok. “We moeten elkaar nog wat leren kennen, maar het ging al aardig goed”, lacht hij. “Ik vond dit 1,50 m. toch al een serieuze proef voor op de eerste dag.”

Zelf op scherp

Elkaar goed kennen of niet, Pim Mulder strijdt voor de prijzen. “Ik heb hier bij de familie Schuttert jarenlang paarden op stal gehad en volle bak meegeholpen met de opbouw van het evenement. Tegenwoordig heb ik mijn stal bij de buren, maar ik ben nog altijd nauw betrokken. Ik heb de caravan mee. De familie komt langs, er zijn allemaal bekenden. Ja, dat doet wel wat met je. Net als op een NK wil ik hier ook zorgen dat ik er sta. Dat mijn paarden goed voorbereid zijn en dat ik zelf op scherp sta. Of ik hier ’s avonds vroeg naar bed ga en het bier laat staan? Ja natúúrlijk”, besluit de ruiter lachend.

Uitslag

Bron: Persbericht