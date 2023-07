CSI Ommen: Michael Greeve en Marc Houtzager in top drie 1,45

Op CSI Ommen deed Keep it Cool SSS (VDL Zirocco Blue x Corland) zijn naam alle eer aan. Op de warme zomerdag sprong de ruin met Michael Greeve twee toprondes in het 1,45 m. Met een snelle barragetijd werd het duo tweede. Ook Marc Houtzager sprong naar een fraaie top drie-klassering.

Michael Greeve en de achtjarige zoon van Zirocco Blue legden het barrageparcours af in de snelle tijd van 38,78 seconden. Eén combinatie bleek nog sneller. Dat was de Duitse amazone Sophie Hinners die met Thelma Hastak (v. Heartbeat) de lei schoon hield in 38,75 seconden en daarmee de dikst gevulde enveloppe van 6.550 euro mocht ophalen.

Reden tot lachen voor Houtzager

Voor Marc Houtzager, die vanwege een blessure bij toppaard Holy Moley vorige week CHIO Aken voortijdig verliet, was er ook weer reden tot lachen. Met Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky) sprong hij in 39,96 seconden naar de derde plaats.

Mulder

Voor nog meer Nederlands succes zorgde Pim Mulder. Hij stuurde de KWPN-hengst It’s Possible SRK (v. Berlin) in 39,89 seconden door het parcours maar zag een balk vallen. Als snelste vierfouter werd het duo zevende in deze 60 combinaties tellende rubriek.

Bron: Horses.nl