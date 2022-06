CSI Ommen springplank naar nieuwe Range Rover

De winnaar van de Grote Prijs van CSI Ommen mag zich begin volgend jaar melden voor de finale van de Bemer Riders Tour waar een spiksplinternieuwe Range Rover op de winnaar staat te wachten. Het is één van de nieuwe toevoegingen aan het internationaal springconcours van 5 tot en met 10 juli. Nieuw is ook de dressuuravond met clinics en shows op woensdag 6 juli.

Na een jaar afwezigheid in 2020 en een afgeschaalde editie in 2021, heeft de familie Schuttert zin in de editie van 2022 van hun concours. “We kijken er echt naar uit. Vorig jaar werd er zoveel gecanceld door de Corona dat we ons concours per se door wilden laten gaan. Dat was echt spannend. Pas zes dagen voor aanvang hadden we een vergunning, tijdens het concours was er nog een persconferentie. Het ging allemaal maar net”, blikt Hendrik-Jan Schuttert terug.

Nieuwe toevoegingen

Deze editie is weer als vanouds, met internationale deelnemers, veel publiek en feestavonden, maar ook met nieuwe toevoegingen aan het programma. Er zijn in de 3*-reeks vier rankingproeven en er is zelfs 60.000 euro te verdelen in de 1,55m Grote Prijs op zondagmiddag. In de 1*-reeks wordt gesprongen op een hoogte van 1,20m, 1,30m en 1,35/1,40m.

Dressuuravond



CSI Ommen gaat dinsdag 5 juli van start met wedstrijden voor jonge paarden en landelijke ruiters en vervolgt op woensdag met de eerste internationale proeven en in de avond dressuur. “Ja, de dressuuravond is nieuw. Het wordt een heel mooie showavond met clinics en demonstraties. Anky van Grunsven komt met haar leerling Marten Luiten, recent Nederland kampioen young riders en U25 Grand Prix, topamazone Dinja van Liere is erbij, de Nederlands kampioenen Lichte Tour Bart Veeze en de hengst Imposantos komen en Jesse Drent geeft een demonstratie vrijheidsdressuur”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert.

Speedrubriek & veiling



De andere nieuwe elementen hebben met de springsport te maken. Zoals vanouds blijft de Puissance-rubriek op vrijdagavond, waarbij paarden een hoge muur te springen krijgen. “Op zaterdagavond hebben we een nieuwe springrubriek: Speed en Muziek. Een jachtparcours, dat gaat spectaculair worden. Vooraf hebben we onze veiling en dit keer niet alleen veulens. We gaan in samenwerking met de Prinsjesdag Veulenveiling acht springveulens veilen en vier vijf- en zesjarige springpaarden van onszelf. Ik heb tijdens ons concours altijd vraag naar goede jonge paarden en dit is een mooie kans om ze aan de ruiters te laten zien.”

