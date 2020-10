Vanavond werden door de Belgische regering nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. België gaat tot 13 december in lockdown. De maatregelen gaan niet vandaag, maar zondag in. Daarmee kan CSI Opglabbeek in ieder geval morgen nog doorgaan.

Hoe de nieuwe maatregelen precies uitwerkingen hebben op de sport is op dit moment nog niet duidelijk. Of de zondag van CSI Opglabbeek afgebroken moet worden bijvoorbeeld is nog niet bekend. Daar lijkt het op dit moment niet op.

Bron: Horses.nl