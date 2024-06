CSI Twente: Vrieling en Jourdain VDL vierde in 1,50m, Guerdat wint

Op een haar na viel Vrieling afgelopen week buiten de boot voor een ticket naar de Olympische Spelen van Parijs met de Zapatero VDL-zoon Jourdain VDL. Vandaag liet het duo weer een mooi staaltje springen zien in het 1,50m in Geesteren, waar Vrieling het in de barrage op moest nemen tegen niemand minder dan Steve Guerdat.