CSI-W La Coruña afgelast, nog maar 6 wereldbekerwedstrijden op de kalender

CSI-W La Coruña (11-13 december) is afgelast. De organisatie acht het onmogelijk om met alle onzekerheden rondom het coronavirus een veilig evenement te organiseren. Met de afgelasting van het Spaanse concours blijven er nog maar zes (West-Europese) FEI Wereldbekerwedstrijden op de kalender staan.

Eerder viel al het doek voor de wereldbekerwedstrijden in Oslo (14-18 oktober), Helsinki (22-25 oktober), Stuttgart (11-15 november), Madrid (26-29 november), Londen (15-21 december) en Amsterdam (28-31 januari 2021). De eerste wedstrijd in de West-Europese league van het wereldbekercircuit staat van 28 oktober tot 1 november op de planning in Lyon.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping