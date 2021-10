CSI2* Fontainebleau: Schwizer pakt winst, Kersten vijfde in 1.45m-rubriek

In de Franse stad Fontainebleau belande Lars Kersten in het 1-fasen parcours op de vijfde plaats. De balken lagen op 1.45m hoogte waarin de schimmel Hallilea (v. Zirocco Blue) van het hout bleef. De combinatie zette de klok stil in 63,09 seconden.

Op eigen grond behaalde de Fransman Louis Pichon een nette tweede plaats met zijn vosmerrie Solitude au Vent (v.Quaprice Bois Margot). In een snelle ronde van 61,50 seconden vloog de combinatie over alle obstakels, met succes want geen balk werd aangeraakt.

Winst voor Schwizer

De winst was vanavond voor de Zwitserse Pius Schwizer die zijn 11-jarige WH Delila (v.Boritas) zadelde voor deze rubriek. Met een respectievelijke tijd van 60,92 seconden was het paar aanzienlijk sneller dan Pichon.

