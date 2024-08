CSI2* Grote Prijs Valkenswaard: Nederlands succes voor Teddy van de Rijt en gebroeders van Asten

In Valkenswaard werd voorafgaand aan de CSI4* 1,55m Grand Prix de 2* Grote Prijs over een hoogte van 1,45m verreden. Van de 36 combinaties was het Eduardo Pereira De Menezes die de overwinning opeiste. Nederlands succes was er voor Teddy van de Rijt die met Gino vierde werd. Ook Leopold van Asten en Mathijs van Asten deden goede zaken: zij werden vijfde en zesde.

In totaal mochten er 12 combinaties terugkomen voor de barrage om te strijden voor het prijzengeld. De Braziliaan Eduardo Pereira De Menezes kwam als een van de laatsten binnengereden en wist hoe de optimale lijnen liepen. Hij maakte optimaal gebruik van de snelheid van zijn paard Calypso Des Matis (v. Padock du Plessis HN) en eiste in 38.86 seconden ruimschoots de overwinning op.

Top drie

Jessica Springsteen klokte voor Eduardo Pereira De Menezes de tot dan toe snelste tijd maar werd op het einde naar de tweede plaats verwezen. In het zadel van Rmf Coco De Talma (v. Baloubet du Rouet) werd het 40.86 seconden en daarmee moest zij haar meerdere erkennen. Olivier Philippaerts eindigde op de derde plaats door Dixie Moon (v. Diamantino) in 41.92 seconden foutloos naar huis te rijden.

Nederlands succes

Nederlands succes was er onder meer voor Teddy van de Rijt en de gebroeders van Asten. Van de Rijt zadelde Gino (v. Echo van T Spieveld) en werd met een tijd van 43.26 seconden vierde. Leopold van Asten vinden we kort daarachter terug op plaats vijf. De Nederlandse topruiter reed de negenjarige Vdl Groep Kimbel (v. Casall) in 44.51 seconden naar de finish. Mathijs van Asten kwam met Sirocco (v. Balou du Rouet) al vroeg aan bod en moest lang wachten om te kijken wat zijn tijd van 49.07 seconden waard was. Uiteindelijk leverde dat een zesde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl