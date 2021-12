CSI2* Kronenberg: Piet Raijmakers en Van Schijndel’s Galetto winnen Twee Fasen 1.40

In een tijd van 31.70 sec bleef Piet Raymakers met Van Schijndel's Galetto (v.VDL Zirocco Blue) de andere 19 foutlozen voor in de Twee Fasen rubriek 1,40 m in Kronenberg. Tweede werd de Duitser Jörg Opperman met Olymp 58 (v.Olympic Fire 5) in 32.37 seconden. De derde plaats was voor Pia Reich die 32.83 seconden nodig had om met PB Stagenta (v.Stakkato) de finish te passeren.