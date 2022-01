CSI3* Grand Prix voor Ben Maher en 19-jarige Tic Tac

Net zoals een jaar geleden viel ook dit jaar de CSI3* Hygain Feeds Grand Prix op het Winter Equestrian Festival in Wellington ten prooi aan Ben Maher en Tic Tac (Clinton x Darco). De tweede plaats viel ten deel aan Paul O'Shea en de KWPN-gefokte Skara Glen's Machu Picchu (Silverstone x Matterhorn).

Ruiters en amazones uit elf landen namen deel aan de met 140.000 dollar gedoteerde Grand Prix. Dertien van de bijna vijftig deelnemers hielden de lei in het basisparcours schoon en kwalificeerden zich voor de allesbeslissende barrage. Paul O’Shea zette als eerste starter direct ’the time to beat’ neer. Met Machu Picchu bleef bij foutloos in 43,88 seconden. De Ierse ruiter hield de leiding vast totdat de Olympisch kampioen de baan betrad.

Selectief

Met de inmiddels negentienjarige SBS-hengst bleek Maher net een paar tienden van een seconde sneller van O’Shea. “Tic Tac is duidelijk gek op de graspiste hier, aangezien hij het hier vorig jaar ook al fantastisch deed”, vertelt de winnaar. “We zetten hem vanwege zijn leeftijd nog maar selectief in, maar hij is een fantastisch paard en alle credits voor de mensen die hem dagelijks verzorgen en hem in deze topconditie houden.”

