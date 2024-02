CSI4* 1,50m Opglabbeek prooi voor Anquetin, Mulder vierde

De CSI4* 1,50m direct op tijd op het Sentower Park in Opglabbeek is ten prooi gevallen aan Julien Anquetin en Farah Tame (v. Quadrio Tame). De 32-jarige Fransman, die de afgelopen maanden al meerdere grote rubrieken op zijn naam heeft geschreven, dook als enige onder de 60 seconden. Pim Mulder zette voor Nederland het beste resultaat neer. Met Dunaghmore (v. Ustinov) werd hij vierde.

Julien Anquetin heeft zijn paarden de laatste paar maanden fantastisch aan het springen. Zo won hij vanaf december rubrieken in La Coruña, Frankfurt, Leipzig en Amsterdam. Vandaag mocht hij opnieuw een overwinning op zijn palmares bijschrijven. Met de negenjarige Farah Tame kwam hij als een van de eerste starters foutloos in 59,40 aan de finish. Die tijd werd door geen van zijn ruim vijftig concurrenten verbeterd. Anthony Wellens en Cuberlina II Z (v. Contact van de Heffinck) werden tweede, voor Titouan Schumacher met Illusion (v. Balou du Rouet).

Mulder beste Nederlander

In de rubriek kwamen negen Nederlandse combinaties aan de start. Pim Mulder zette met zijn vierde plaats het best resultaat neer, maar ook Caroline Devos-Poels eindigde met Message For You (v. Messenger) bij de prijzen. Ze werd met 0/67,85 negende. Willem Greve kreeg met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek), recent nog goed voor een overwinning op Jumping Amsterdam, een balk op de Sentower Park-hindernis en de laatste stijl. Met daarbij 5 strafpunten wegens tijdsoverschrijding kwam hij uit op een totaal van 13 strafpunten.

Bron: Horses.nl