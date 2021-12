CSI5* Londen: Jack Whitaker soeverein naar zege in Christmas Cracker

Prachtige sport was het vanavond in Londen waar Jack Whitaker er met de geweldig springende Valmy de la Lande (v.Mylord Carthago) met de winst vandoor ging. Noora Foorsten en Con Caya (v.Con Chello) werden tweede en de derde plaats werd bezet door Harry Charles met Valkiry de Zance (v.Diamant de Semilly)

Helft van de deelnemers foutloos

Bij het lopen van het parcours leek het geen eenvoudige opgave deze rubriek met hindernissen tot een hoogte van 1,55 m. Desondanks mocht de helft van de 20 deelnemers terugkeren voor de beslissende barrage. Daar bleek dat het inderdaad een uitdagend parcours betrof aangezien het in die barrage nog maar twee combinaties lukte om de nul te houden.

Van die twee was de zoon van legende Michael Whitaker ruim twee seconden sneller.

Barrage

Toen Jack Whitaker als vijfde starter van de barrage de piste binnenreed was het nog niemand gelukt zonder fouten te blijven. In de eerste ronde sprong zijn schimmel al een uitmuntende ronde en hij herhaalde dat in de barrage in 41.48 seconden. Duidelijk was dat Whitaker meer koos voor de zekerheid dan snelheid wat zich uiteindelijk uitbetaalde. Ook Noora Forsten wist dat een nulronde een hoge klassering zou opleveren en reed controlerend rond in 43.50 seconden, waarmee ze tweede werd. De derde plek was voor Harry Charles die met 36.69 seconden de snelste tijd reed wat ten koste ging van een fout.

Harrie Smolders

Harrie Smolders kreeg met Dolinn N.O.P. (v.Cardento) twee fouten in het basisparcours en speelde met dat resultaat helaas geen rol van betekenis in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl