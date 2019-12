CSIO St. Gallen geeft verklaring over ongeluk overlijden springpaard

De organisatie van het Nations Cup-toernooi in St. Gallen heeft zich in een officiële verklaring uitgesproken over het ongeluk dat op zondag 2 juni gebeurde. De Franse springruiter Emeric George verloor zijn 8-jarige Step Up de I'Heribus (v. Schilling) in de stallen van het CSIO in St Gallen. Enkele dagen geleden kondigde George aan dat hij juridische stappen wilde ondernemen tegen de Nations Cup-wedstrijd in Zwitserland. De springruiter klaagde de organisatie van het concours in St Gallen aan voor ondeugdelijke en verouderde stalling en nalatigheid.