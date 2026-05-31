CSIO Zuidwolde: Nina Houtzager wint Grote Prijs junioren

Petra Trommelen
Nina Houtzager, hier met High Five. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Na eerder deze week al zilver te hebben gewonnen met TeamNL in de Nations Cup voor junioren, voegde Nina Houtzager daar vandaag individueel succes aan toe. In het zadel van de Toulon-dochter High Five schreef zij de Grote Prijs op haar naam. In een barrage met negentien combinaties noteerde het duo de winnende tijd van 39,25 seconden. Ook Faye Louise Vos wist een podiumplaats te behalen. Met Cartier D (v. Niagara D’Elle) eindigde zij op de derde plaats. In de gecombineerde junioren- en young ridersrubriek, een 1,30m twee-fasen, ging de overwinning naar Jip Grootegoed.

