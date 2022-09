CSIO4* Grand Prix Warschau: Kars Bonhof en Maikel van der Vleuten pakken top tien klassering

Naast de FEI Nations Cup serie organiseerde de Europese Equestrian Federation (EEF) dit jaar een landencompetitie van acht landenwedstrijden op driesterren niveau. Aanstaande zondag vindt in Warschau de finale van deze competitie plaats. Naast Nederland rijden nog tien landen de finale. Omdat de finale op zondag wordt gesprongen was vandaag al de Grand Prix. In deze 4* rubriek over een hoogte van 1.55m wisten Kars Bonhof en Maikel van der Vleuten zich in de top tien te springen.

Vanwege het hoge prijzengeld veranderde de driesterren-wedstrijd in een vierster waarbij de hoogte gelijk bleef. Maar liefst 50 combinaties hadden zich geplaatst voor de Grand Prix met barrage achteraf. In totaal wisten 15 combinaties in de eerste ronde foutloos te blijven en plaatsten zich voor de barrage. Onder hen Kars Bonhof en Maikel van der Vleuten, die zich uiteindelijk als achtste en tiende mochten opstelling in de prijsuitreiking.

Kars Bonhof deed dit in het zadel van de KWPN-hengst Hernandez TN (v. Kannan). De hengst sprong eerder dit seizoen al mooie rondes in de wedstrijden van de EEF competitie. Vandaag toonde Hernandez TN zijn uitstekende vorm richting de finale en sprong met 44.43 seconden naar de achtste plaats. Maikel van der Vleuten bracht Dywis HH (v. Toulon) aan start. Zijn snelle tijd van 39.20 seconden had hem een zesde plaats opgeleverd ware het niet dat er onderweg een balk viel. Zijn snelle ronde met vier strafpunten bleek genoeg voor een tiende plaats.

Jörne Sprehe verstoort Belgisch feestje

Jörne Sprehe kwam al vroeg aan start in de barrage en zette een dijk van een tijd neer. Sprehe moest dertien combinaties lang nagelbijten maar niemand kwam in de buurt van haar tijd. De Duitse amazone finishte Hot Easy (v. Andiamo Z) in 37.98 seconden: goed voor 97.000 euro aan prijzengeld. Wilm Vermeir kwam met Joyride S (v. Toulon) nog het dichtst in de buurt. Toen de Belg over de finish kwam stond er 38.14 seconden op het scorebord wat hem de tweede plaats en 78.000 euro opleverde. Thierry Goffinet maakte de top drie in deze Grand Prix vandaag compleet. In het zadel van Carequicka (v. Caressini L) klokte hij 38.39 seconden en mocht daarmee 58.000 euro mee naar huis nemen.

Uitslag