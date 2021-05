CSIO5* La Baule zet deuren beperkt open voor publiek

De CSIO5*-wedstrijd in La Baule zet in juni zijn deur op een kier voor het publiek. De organisatie maakte bekend dat er per dag 1.000 toeschouwers worden toegelaten. Het evenement staat op de kalender van 10 tot 13 juni en viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum. Dit jubileum werd vorig jaar al bereikt, maar toen gooide corona roet in het eten en werd het concours gecanceld. De wedstrijd zou dit jaar oorspronkelijk op zijn vaste datum in mei plaatsvinden, maar werd verschoven in de hoop dat het dan door zou kunnen gaan.

”Op vrijdag 28 mei om 18.00 uur is het voor bezoekers mogelijk om op de website van het evenement plaatsen te reserveren op de overdekte tribune. Hierbij wordt er rekening gehouden met afstand”, aldus de voorzitter van het evenement Pierre de Brissac.

PCR-tests of vaccinatiecertificaten

PCR-tests van minder dan 72 uur of vaccinatiecertificaten zijn vereist om toegang te krijgen tot het concours en het dragen van een masker is verplicht. ”Het is onze verantwoordelijkheid om dit geweldige, langverwachte sportevenement in een veilige sanitaire omgeving aan te bieden aan de ruiters, de eigenaren, de grooms, de partners, het personeel en ook aan het publiek”, besluit de voorzitter.

Bron: Horses.nl/Persbericht/Facebook