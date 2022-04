Daan Adams en Bethany Vos winnen op laatste dag CSI Youth Azelhof

De Nederlandse jeugd heeft op de laatste dag van CSI Youth Azelhof in Lier goede zaken gedaan. Daan Adams won met Ginette van de Kempenhoeve (v. Non Stop) de direct op tijd voor junioren en U25-ruiters over 1,30-1,35m en Bethany Vos won met Asterix de direct op tijd voor Children over 1,10m.

In de rubriek voor Children betraden twaalf combinaties de baan, zes daarvan bleven foutloos. Bethany Vos zette met 60,51 seconden de snelste tijd neer, Marie Schalken volgde met Venezia (v. Cardento) op de tweede plaats met 63,52 op de teller.

Adams aan kop

In de bijna vijftig combinaties tellende direct op tijd voor junioren en U25-ruiters hielden vijftien combinaties de teller op nul. Adams en de tienjarige Ginette van de Kempenhoeve finishten in 65,03 seconden en waren daarmee een dikke seconde sneller dan de Belgische Brent de Schrijver met Liv Good van de Kattevennen Z (v. Levisto Z).

Prijzen

Verder waren er op de afsluitende dag goede resultaten voor Jip Grootegoed en Kerwin van Orchid (zesde in de Grand Prix voor pony’s over 1,25m), Joelle Muijers en Donna (tweede in de direct op tijd voor pony’s over 1,10m) en voor Miguel Meijers met Halla (v. Brainpower) en Caitlin Snel met Canny Blue (v. Mr. Blue), die derde en vierde werden in de direct op tijd voor junioren en U25 over 1,20m.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl