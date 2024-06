Daan van Geel tweede in 1,45m Riesenbeck

Met de negenjarige Kedgwick (v. Bamako de Muze) wist Daan van Geel zojuist foutloos te blijven in het hoofdnummer van de dag in Riesenbeck, een 1.45m direct op tijd. Hij noteerde daarbij de tweede tijd van 65.95 seconden en moest daarbij zijn meerdere erkennen in de Ier Shane Dawn.