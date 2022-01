Daan van Geel voert Nederlandse top 3 aan

Het was Oranje boven vandaag in het 1,35/1,40 m. van CSI Exloo. Daan van Geel mocht de eerste prijs ophalen met Idaloma (Zirocco Blue VDL x Verdi TN). De tweede prijs kwam in handen van Pim Mulder met Hiarma (Ultimo x Odermus). Bas Moerings maakte met de thuisgefokte Jesther (Cardento x Guidam) de top 3 compleet.