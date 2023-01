Daan van Geel voert Nederlandse top drie aan in 1.40m Exloo

Vanochtend werd de eerste CSI2* rubriek van de dag verreden op het CSI Exloo. Maar liefst 78 combinaties kwamen van start in de 1.40m proef waarvan 34 combinaties de twee fases foutloos doorkwamen. Daan van Geel voerde de gehele Nederlandse top drie aan en reed Idaloma (v. Zirocco Blue) in 28.48 seconden naar de overwinning.

Eric Ten Cate rijdt vaak voorop in de ereronde maar vandaag moest hij genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van Horsedeals Notre-Dame van ’t Roosakker (v. Echo van T Spieveld) reed hij de tweede tijd van 28.71 seconden. Bas Moerings mocht zich als derde opstellen en reed Jesther (v. Cardento) in 28.95 seconden naar de finish.

Bron: Horses.nl