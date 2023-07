Daan van Geel wint Grote Prijs De Wolden

De Grote Prijs van de Gemeente De Wolden is gewonnen door de Drentse ruiter Daan van Geel met de negenjarige Just Blue (v. VDL Zirocco Blue). De volledige top acht was Nederlands, met Willem Greve en de achtjarige Pretty Woman van 't Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles) op slechts 0,1 seconde achter Van Geel. Hoewel laatste starter Lars Kuster goed zijn best deed kon ook Idylle of Romance (v. Andiamo) niet aan de tijd komen: het duo werd derde.

Daan van Geel was de eerste nulfouter van zes combinaties en mocht daarom als eerste van start in de barrage. Daarin kon Van Geel heel korte bochten maken, waardoor hij een tijd neerzette waar de rest zijn tanden op stuk beet. Willem Greve kwam dicht in de buurt en ook Lars Kuster had Van Geel nog enigszins in zicht, maar de andere combinaties hadden toch echt meer tijd nodig.

Top acht Nederlands

Amanda Slagter bleef ook dubbel foutloos en werd vierde met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue). Daarachter volgden Sabrina van Rijswijk, Sjoerd Kommers, Suzanne Tepper, en Julian Kraaij.

Uitslag

Bron: Horses.nl