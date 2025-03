Daan van Geel wint Silver Tour GP Oliva

Met de achtjarige Meetoulon Ryal K (v. Etoulon) sprong Daan van Geel donderdag een foutloze ronde in het 1,35 m. en vrijdag naar de zesde plaats in het 1,40 m. Vandaag in de Silver Tour Grote Prijs over 1,40 m. ging er een schep bovenop: deze wist te combinatie winnend af te sluiten.

Het was dringen om de eerste prijs maar met een nipte voorsprong trok Daan van Geel aan het langste eind. Met Meetoulon Ryal K sprong hij in 39,49 seconden door het barrageparcours en was daarmee een honderdste sneller dan Francis Connors. Hij klokte met Carrigshawn Vendi Royal (v. Dondoctro Ryal K) 39,50 seconden.

Robert op drie

De top drie werd compleet gemaakt door Michel Robert en Gewurtz Fly (v. Ogrion des Champs). Zij kwamen in de barrage met negen combinatie in 41,06 seconden over de eindstreep.

