Daan van Geel ziet droom werkelijkheid worden

Eindelijk heeft hij de Grote Prijs Gemeente de Wolden te pakken. “Ik heb er vaak van gedroomd en nu is het werkelijkheid geworden.” De ruiter uit Gees was na afloop van de gewonnen Grote Prijs enorm blij. Hij was de beste in de barrage die door zes ruiters werd beslecht.

Geen enkele buitenlandse combinatie wist vanuit het basisparcours door te dringen tot de beslissende manche. Zes Nederlanders wel. In de barrage was het Van Geel die zijn Just Blue (v. Zirocco Blue VDL) foutloos door het parcours stuurde. Al in de eerste rit. Maar niemand die zijn tijd van 39.36 seconden kon verbeteren. Zelfs internationaal topruiter Willem Greve niet, die in rit twee met Pretty Woman van het Paradijs (v. Vigo D’Arsouilles) wel heel dichtbij kwam. Greve kwam met een tijd van 39.46 uit de barrage, net niet genoeg voor de winst.

Eigen rit

Meestal hebben ruiters het liefst dat er iemand voor hen heeft gereden in een barrage, dan weten ze waar ze zich op moeten richten. Zo niet Van Geel. “Ik rij liever mijn eigen rit, dan dat ik zie dat iemand heel snel gaat. Dan heb je eerder de neiging tot forceren. Dit paard ken ik goed en weet dat het niet snel start. Dan moet je het niet direct onder druk zetten. Dat maakt hij wel weer goed door de grote galopsprongen die hij maakt.”

Altijd van gedroomd

Zo pakte het prima uit voor Van Geel die al vanaf het eerste concours in Veeningen op de deelnemerslijst staat. “Ik heb er altijd van gedroomd hier een keer te winnen, maar je hebt niet ieder jaar de goede paarden om een Grote Prijs te winnen. Nu wel en dit is vandaag het mooiste concours tot nu toe”, zei de winnaar direct na zijn winnende rit.

Mede-eigenaar

Van Geel is sinds drie jaren voor de helft eigenaar van de negenjarige Just Blue. Hoe de toekomst er met dit paard voor hem uit ziet kan de ruiter nog niet zeggen. “Ik heb de paarden voor de verkoop en dat geldt op termijn ook voor deze. Wanneer dat is weet ik niet. Maar het paard is nog jong, wat dat betreft heb ik nog wel de tijd. Hij hoeft niet direct weg”, zei Van Geel, die de overwinning pakte voor de ogen van fokker en mede-eigenaar Henk Grol.

Net niet voor Greve

In de tweede barragerit kon Willem Greve de snelle tijd van Van Geel net niet verbeteren. De winnaar van het CHIO Rotterdam kwam precies ééntiende van een seconde tekort. “Ik kwam iets verkeerd uit voor de voorlaatste hindernis. Ik draaide te kort en dat heeft mij tijd gekost. Jammer, maar dat is ook sport. Overigens ben ik heel content hoe mijn paard heeft gereden”, aldus Greve.

