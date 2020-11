Dames voor in hoofdrubriek Wellington

Kent Farrington en Austria 2 (v. Casall) eindigden afgelopen nacht op de derde plek in de hoofdrubriek in Wellington. Het duo dat woensdag de openingsrubriek op het CSI4* won, moest gisteren de dames Sydney Shulman en Ellen Whitaker voor laten gaan.

Shulman kwam met Ardente Printaniere (v. Jouyeux Ardent) in 61,62 seconden aan de finish en was daarmee de enige, die foutloos onder de 62 seconden bleef. Met haar andere paard, Villamoura (v. Diamant de Semilly), eindigde de Israelische amazone met de vijfde plek nog een keer in de prijzen.

Top vijf

Whitaker had voor deze rubriek Jack van’t Kattenheye (v. Diabeau) gezadeld en stuurde de elfjarige ruin in 62,19 seconden over de eindstreep, terwijl Farrington 62,37 seconden nodig had. De top vijf werd verder compleet gemaakt door Katie Dinan met Dougie Douglas (v. Douglas)

Uitslag

Bron: Horses.nl