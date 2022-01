Damesteam voor de elfde keer naar winst in WEF Battle of the Sexes

Het waren gisteravond in Wellington de amazones, die er in de Battle of the Sexes met de overwinning vandoor gingen. Met een score van 30 tegen 13 punten halverwege het derde onderdeel van de rubriek, was de wedstrijd beslist. Daarmee was het voor de elfde keer, in de dertienjarige geschiedenis van deze rubriek op het Wellington Equestrian Festival, dat het damesteam won van de heren.

De Battle of the Sexes, waarbij het damesteam onder leiding van Kelly Soleau-Millar het opnam tegen het herenteam onder leiding van Charlie Jayne, was het hoogtepunt van de zaterdagavond van de eerste week van het WEF en bestond uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel waar telkens een amazone en een ruiter een snelheidsparcours tegen elkaar af moesten leggen, waarbij de winnaar een punt voor het team kreeg was de stand gelijk, vijf tegen vijf.

Estafette

In het tweede onderdeel waar elk team drie estafettegroepen had, waarbij iedere groep een deel van het parcours aflegde, waren het de dames, die in twee van de drie groepen de punten pakten. Na deze ronde hadden de dames een voorsprong van vijftien tegen tien.

Laatste ronde

In de laatste ronde, een spiegelparsours, werd er door een amazone en een ruiter tegelijk gesprongen en kreeg de winnaar drie punten per ronde. Nadat de amazones vijf van de eerste es rondes hadden gewonnen, was de voorsprong zo groot dat de laatste vier combinaties van de teams niet meer hoefden te springen. De eindstand kwam uit op 30 tegen 13 voor de dames.

Bron: PBIEC