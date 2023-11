Daniel Bluman domineert $250.000 Longines FEI World Cup Toronto

Daniel Bluman schreef gisteren de $250.000 Longines FEI World Cup van Toronto op zijn naam. De Israëlische topruiter reed de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) op overtuigende wijze naar de overwinning en mocht zo 82.500 dollar op zijn rekening bijschrijven. De jonge Britse amazone Jessica Mendoza reed I-cap Cl Z (v. I'm Special de Muze) naar de tweede plaats en bleef voor Kent Farrington die met de pas negenjarige Greya (v. Colestus) derde werd.

De Britse parcoursbouwer Kelvin Bywatter bouwde een uitdagend parcours voor de 20 deelnemers uit zeven verschillende landen. Tijdens zijn Royal Horse Show-debuut zette de Duitse Rene Dittmer de eerste nulronde neer en vier combinaties zouden zich nog bij hem in de barrage voegen. Dittmer kreeg uiteindelijk vier strafpunten en werd met Corsica X vijfde. De Canadese Vanessa Mannix wist zich als enige thuisruiter voor de barrage te kwalificeren en werd met een dubbele nulronde uiteindelijk vierde.

Tweede plaats ingeruild

Daniel Bluman heeft de 12-jarige Gemma W sinds een jaar onder het zadel en kan goed uit de voeten met de Luidam-dochter. Vorig jaar werden ze al tweede in de World Cup van Washington, tweede in de World Cup van Toronto en tweede in de World Cup in Lexington. Dit jaar wist Bluman eindelijk de tweede podiumplaats te verruilen voor de bovenste trede want met een foutloze barrage in 33.28 seconden was hij ruimschoots de snelste.

Jessica Mendoza, Daniel Bluman, en Kent Farrington. Foto: Ben Radvanyi Photography

Gemma W heeft een leeuwenhart

”Een wedstrijd rijden met deze sfeer is heel speciaal,” vertelde Bluman na afloop van zijn overwinning. ”Deze indoorwedstrijden in Noord-Amerika zijn erg traditioneel en het publiek is echt geweldig. Vorig jaar was ik een beetje boos dat ik mijn naam niet op de trofee mocht zetten dus dit jaar was ik er echt op gebrand om te winnen. Als je zo’n Grand Prix mag rijden dan kan je maar een ding doen en dat is zo snel mogelijk rijden. Vanavond pakte alles goed uit en ik ben heel blij met deze overwinning. Gemma heeft echt een ongelofelijk groot leeuwenhart en zal altijd alles geven. Ik ben extreem blij en dankbaar dat ik haar mag rijden.”

I-cap ZI Z helemaal zelf opgeleid

Voor de 27-jarige Jessica Mendoza was het een memorabele avond. De amazone heeft de nu elfjarige I-cap ZI Z al vanaf zijn vierde onder het zadel en helemaal zelf opgeleid naar het hoogste niveau. Met een foutloze barrage in 33.60 seconden werd de combinatie tweede in de Wereldbeker van Toronto. ”Hij was echt geweldig,” vertelde Medoza naar afloop over haar paard. ”Ik vertrouw hem volledig en ik weet dat als ik gekke bochten maak hij altijd zijn best doet om naar de overkant te komen. Ik wil elk jaar wel terugkomen naar deze wedstrijd. De sfeer was echt ongelofelijk.”

Foutloze week voor Farrington

Kent Farrington bezegelde met zijn derde plaats een compleet foutloze week in Toronto. ”Ik ben heel erg blij met mijn paarden deze week en het resultaat van vanavond. Dit is een prestigieuze wedstrijd en een belangrijk moment op de kalender. Greya is pas negen jaar en de manier waarop ze hier sprong was echt ongelofelijk,” aldus Farrington na afloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht