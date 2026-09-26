Daniel Bluman draait rollen om met Farrington en wint Grote Prijs Greenwich

Petra Trommelen
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Daniel Bluman draait rollen om met Farrington en wint Grote Prijs Greenwich featured image
Daniel Bluman met Corbie V.V. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorig jaar moest Daniel Bluman met drie honderdsten van een seconde genoegen nemen met de tweede plaats achter Kent Farrington. Vandaag waren de rollen omgedraaid in de 5* Grote Prijs van Greenwich. Bluman pakte met Corbie V.V. (v. Cornet Obolensky) de overwinning, terwijl titelverdediger Farrington ditmaal als tweede eindigde.


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