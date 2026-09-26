Daniel Bluman draait rollen om met Farrington en wint Grote Prijs Greenwich

Vorig jaar moest Daniel Bluman met drie honderdsten van een seconde genoegen nemen met de tweede plaats achter Kent Farrington. Vandaag waren de rollen omgedraaid in de 5* Grote Prijs van Greenwich. Bluman pakte met Corbie V.V. (v. Cornet Obolensky) de overwinning, terwijl titelverdediger Farrington ditmaal als tweede eindigde.
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Lestro derde KWPN’er
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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