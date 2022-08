Daniel Bluman wint MLSJ CSI5* Grand Prix

Daniel Bluman en de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) zijn in bloedvorm. Eerder deze week wisten ze al een kwalificatie proef te winnen op de Major League Showjumping etappe in Toronto. Zondag kwam de combinatie opnieuw aan start, dit keer in de Kubota CIS5* Grand Prix, goed voor zo'n 242.000 euro. Met een razendsnelle barrage wisten ze onder meer Kent Farrington en Kristen Vanderveen achter zich te laten en mochten ze de hoofdprijs mee naar huis nemen.

Bluman en Gemma-W waren uiteindelijk ruim een seconde sneller dan de nummer twee Kristen. ”Als laatste starten in de barrage kan een voordeel zijn, zeker als je zo’n snel paard hebt als Gemma-W. Kristen reed een mooie barrage maar ik denk dat mijn paard sneller is en ik reed een galopsprong minder richting de combinatie. Dit jaar merk ik echt dat de ervaring van voorgaande seizoenen zijn vruchten begint af te werpen en weet ik echt wat onze goede en minder goede punten zijn. Het was een fantastische avond en Gemma-W voelde heel goed aan, aldus de winnaar Daniel Bluman.”

Podium: Daniel Bluman, Kristen Vanderveen (USA) and Erynn Ballard (CAN) Photo © Mackenzie Clark / MLSJ

Bron: persbericht