Daniel Coyle en Legacy winnen wéér

Daniel Coyle en de Chippendale Z-dochter Legacy vormden een klasse apart in de met ruim 217.000 dollar gedoteerde Major League 5* Grand Prix in Thermal, Californië. Drie weken na hun overwinning in de CSI5* Wereldbekerwedstrijd in Toronto, mochten ze wederom de hoofdprijs in ontvangst nemen. "Legacy is fenomenaal geweest vanaf het moment dat we haar kochten", aldus Coyle.

Coyle en twaalfjarige Zangersheide-gefokte merrie gingen als eerste van start in de vier combinaties tellende barrage. De Ierse ruiter zette met 35,13 seconden op de teller een tijd neer waar geen van zijn drie concurrenten bij in de buurt kwam. Landgenoot Conor Swail deed nog de beste poging, hij loodste Nadal Hero & DB (v. Kannan) in 38,33 over de finish en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen.

Alleen maar superlatieven

“We hebben Legacy als achtjarige gekocht en ik heb haar als potentieel kampioenschapspaard opgeleid. Na de Wereldkampioenschappen van dit jaar hebben we de koers wat bijgesteld en besloten dat het nu wel tijd was om te proberen wat Grand Prix’ te winnen. Ze is nu twaalf jaar en wordt beter en beter, en ik leer haar in de barrages ook steeds beter te kennen. Ik kan niet genoeg positiefs over haar zeggen. Ik ben er heel gelukkig mee dat Ariel Grange haar voor me heeft gekocht”, aldus Coyle.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht