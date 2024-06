Daniel Coyle klasse apart, Leopold van Asten derde in hoofdnummer Rotterdam

Leopold van Asten heeft vast uitstekend warmgedraaid voor de Longines League of Nations morgen in Rotterdam. In het hoofdnummer van vandaag, een 1,55 m. direct op tijd, sprong hij met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) naar de derde plaats. Daniel Coyle bleek een klasse apart. Met zijn snelle rit met Incredible (v. Clinton) gaf hij iedereen het nakijken.

Daniel Coyle weet hoe hij moet winnen in Rotterdam: dat deed hij in 2022 (met Oak Grove’s Carlyle) in de Grote Prijs van Rotterdam. Nu reed hij met Incredible razend snel en foutloos door het parcours. De klok stopte op 63,81 seconden, een tijd waar de concurrentie niet bij in de buurt kwam.

Kevin Staut op twee

Beste poging om bij Coyle in de buurt deed Kevin Staut. Met Vida Loca Z (v. Vigo d’Arsouilles) deed hij er 65,05 seconden over en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. Leopold van Asten en VDL Groep Nino du Roton volgden met 65,60 seconden als derde.

Greeve en Thijssen

Voor Nederland eindigden ook Michael Greeve en Sanne Thijssen in de prijzen. Greeve sprong met Denver (v. Diarado) naar de negende plaats, Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco-Blue) werden elfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl