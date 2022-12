Daniel Coyle ongenaakbaar in WB Texas

De Ierse ruiter Daniel Coyle heeft met de twaalfjarige merrie Legacy (v. Chippendale Z) zaterdagavond de Wereldbekeretappe in Fort Worth, Texas, gewonnen. Het duo is vrijwel onverslaanbaar de laatste maanden. Half november wonnen ze de WB in Toronto en twee weken geleden waren ze nog eerste in de 1,60 m GP in Thermal, Californië.