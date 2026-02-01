Daniel Coyle wint CSI4* Grand Prix Ocala, Jelmer Hoekstra vierde

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Daniel Coyle wint CSI4* Grand Prix Ocala, Jelmer Hoekstra vierde featured image
Daniel Coyle met Farrel. Foto: Andrew Ryback Photography.
Door Savannah Pieters

De met 200.000 dollar gedoteerde viersterren Grand Prix van Ocala is zaterdagavond gewonnen door Daniel Coyle. De Ier zegevierde met de door VDL Stud gefokte Farrel (v. Cardento). In de barrage koos Coyle aanvankelijk niet voor de absolute aanval, maar zijn strategie bleek uiteindelijk voldoende voor de overwinning. Jelmer Hoekstra leverde met zijn nieuwe troef Lordy-P (v. Grandorado TN) opnieuw een knappe prestatie en eindigde op de vierde plaats.


