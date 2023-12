Daniel Coyle wint Grand Prix Londen, Jur Vrieling derde

Gisterenavond werd The London International Horse Show afgesloten met een 1.60m rubriek met barrage. Van de 29 combinaties wisten er acht de barrage te bereiken, waaronder de Nederlander Jur Vrieling. Hij stuurde Griffin van de Heffinck (v.Castelino van de Helle) naar een knappe derde plaats in 37,18s. De winst was voor Daniel Coyle.

Daniel Coyle reed de merrie Legacy (v.Chippendale Z) naar een scherpe tijd van 34,82s. De Brit Ben Maher was de volgende in de barrage die aan zet was om de Ier van de overwinning te houden. Hij deed in het zadel van Ginger-Blue een serieuze poging, maar met 34,90s kwam hij daarvoor net iets te kort.

Johnny Pals verliet met Chacco’s Girl voortijdig het basisparcours.

Uitslag

Bron: Horses.nl