Daniel Coyle wint Rankingproef voor Bertram Allen

Niet alleen in Wellington weten de Ieren te scoren want ook in Ocala gingen ze er met het grootste deel van de prijzenpot vandoor. Daniel Coyle deed er met de KWPN'er Ivory TCS (v.Failaise de Muze) 34.42 seconden over in de barrage wat goed was voor de overwinning en 12.210 US Dollar. Bertram Alleen deed zijn best maar moest constateren dat het maximaal haalbare vandaag een tweede plaats was. Hij zette met Emmylou (v.Billy Mexico) de klok stil op 35.58 seconden.