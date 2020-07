Daniel Dassler neemt teugels van Holsteiner Cool as Ice over

De Duitse springruiter Daniel Dassler heeft de 8-jarige Holsteiner Cool as Ice (v. Cool Man K) in zijn stallen verwelkomd. De schimmel werd vorig jaar in de sport uitgebracht door zijn landgenoot Hans-Dieter Dreher.

De hengst werd in 2015 goedgekeurd in Marbach. Hij legde zijn eerste springproeven af met Alexandra Heinzmann en Uli Hacker in het zadel.

Sandra Auffarth

In 2017 nam Sandra Auffarth de teugels van de Holsteiner over. De amazone trainde hem van de Duitse klasse A tot de Duitse klasse S. Auffarth bracht de hengst uit op het Warendorfer Youngster Championship in 2019, het nieuwe examen voor 7-jarige op het Bundeschampionat.

Team

Dassler is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst op stal. ”Ik kijk er erg naar uit om met dit hoopvolle paard te werken. Zodra de hengst en ik elkaar als team hebben gevonden, zijn we samen te zien op de eerste concoursen.”

Bron: Horses.nl/St-Georg