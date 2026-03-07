Daniel Deußer krijgt Devino van ’t Langeveld Z onder het zadel

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Daniel Deußer krijgt Devino van ’t Langeveld Z onder het zadel featured image
Daniel Deusser met Bingo Ste Hermelle Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Stephex Stables heeft geïnvesteerd in de tienjarige Zangersheide-ruin Devino van ’t Langeveld Z. De zoon van Dayton Sitte werd voorheen door Ugo Berritella uitgebracht op internationaal 1.55m-niveau. De ruin vervolgt zijn carrière onder het zadel van Daniel Deußer.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant