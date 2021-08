Daniel Deusser and Killer Queen VDM winnen 1.55m Audi Prix

De overwinning mee naar huis nemen is iets wat Daniel Deusser letterlijk deed en figuurlijk op de Brussels Stephex Masters. Met de 11-jarige BWP'er Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN) ging de Duitse ruiter als laatste in de 1.55m barrage. De combinatie won en versloeg Martin Fuchs met slechts 0,05 seconden verschil.

De hoofdklasse van de dag had een prijzenpot van 100.000 euro om te verdelen onder de besten ruiters en een Audi A3 Sportback voor de winnaar. De Italiaanse springruiter Lorenzo de Luca en Nuance Bleue Z (v. Nabab de Reve) kregen de derde plaats. De Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop eindigde op de vierde plaats met de BWP’er Kastelle Memo (v. Thunder van de Zuuthoeve).

Daniel Deusser wint met slechts 0,05 seconden verschil

Huidig Europees kampioen Martin Fuchs en de goedgekeurde KWPN-hengst Chaplin (v. Verdi TN) namen berekende risico’s in de finale van de 1,55m lange Audi Prix die zowel snelheid als vermogen vereiste. Het paar kwam over de finish in wat een onmogelijke tijd leek om te verslaan. Daniel Deusser kwam als laatste van de negen ruiters in de barrage van start. Deusser sprong met de 11-jarige merrie Killer Queen VDM sneller met slechts 0,05 seconden verschil. ”Als laatste ruiter de laatste proef van de dag winnen met mijn beste paard, het kan niet beter”, aldus Deusser.

‘Gelukkig zijn er geen snelheidsovertredingen in de springsport’

”De sfeer vanavond was al ongelooflijk zonder dat ik won. Het is lang geleden dat het publiek ons zo massaal heeft toegejuicht”, reageert de winnaar. ”Ik ben erg blij met deze auto en ik zal proberen niet te hard te rijden. Gelukkig zijn er geen snelheidsovertredingen in de springsport.”

Thuisploeg succesvol

De thuisploeg had drie ruiters in de top vier van de 5* en Petronella Andersson scoorde haar tweede overwinning in de 3*. ”Ik denk dat Stephan (Conter) erg blij zal zijn. Niet alleen met de resultaten van de ruiters maar ook met de inzet van het hele team die een fantastische show hebben neergezet”, verteld de winnaar tevreden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Persbericht