Daniel Deusser overweegt nationaliteitswissel

De Duitse topruiter Daniel Deusser heeft afgelopen weekend in een interview met Grandprix Replay opnieuw laten vallen dat hij wellicht voor België wil gaan rijden. Eind januari zei hij dat al in de Paardenkrant. Deusser is het niet eens met deelnemingsovereenkomst van de Duitse Hippische Federatie (FN) en kan omdat hij die niet tekent niet opgesteld worden voor het Duitse team.

Deusser hoopt nog dat hij eruit komt met de FN en er zijn de afgelopen weken ook goede gesprekken gevoerd, maar als er op korte termijn geen oplossing komt, dan lokt een nationaliteitswissel.

België

Deusser woont al in België. Zijn vrouw Caroline Wauters is een Belgische net als zijn werkgever Stephan Conter, dus in plaats van voor Duitsland voor België gaan rijden is een voor de hand liggende keuze. Toch voelt de ruiter, die in Bordeaux de derde WB-zege van dit seizoen op zijn naam schreef, zich vooral nog deel van het Duitse team.

“Ik wil graag weer samenkomen met het team. Voor mijn gevoel hoor ik bij Duitsland. Maar als dat niet werkt, ja, dan zal ik voor België gaan rijden. Dat zou voor mij logisch zijn”, aldus Deusser.

