Daniel Deusser schrijft hoofdrubriek in Windsor op naam

Met Bingo Ste Hermelle (v.Number One d'Iso) was Daniel Deusser in WIndsor de beste in een 1.55 m rubriek met barrage. In een tijd van 36.32 reed de Duitser naar de overwinning en 6.375 euro prijzengeld. De tweede plaats was voor Jos Verlooy met Luciano van het Geinsteinde (v.Quinn vd Heffinck) die John Whitaker met Equine America Unick du Francport (v.Zandor) net achter zich wist te houden.

De vierde plaats was voor de furore makende KWPN merrie Orafina (v.For Fashion) die met Kent Farrington in het zadel een tijd noteerde van 39.45 seconden.

Uitslag

Twee Fasen 1.45

Eerder op de dag werd er een 1.45parcours in Twee Fasen verreden die werd gewonnen door Henrik von Eckermann met Iliana (v.Cardento) die in de tweede fase 0.04 sneller was dan Christian Ahlmann die Calvino (v.Castelan II) in 25.14 seconden door de finish reed. Derde werd de Engelsman William Funnell met Rouge de Ravel (v.Ultimo va ter Moude).

Uitslag