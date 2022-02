Daniel Deusser wint ook CaptiveOne Advisors 1,50m Championship Classic CSI5*

Drie dagen na zijn overwinning in de met 75.000 dollar gedoteerde Challenge Cup Round VII CSI5* mocht Daniel Deusser gisteren de hoofdprijs van de eveneens met 75.000 dollar gedoteerde CaptiveOne Advisors 1,50m Championship Classic CSI5* in ontvangst nemen. De Duitser had twee paarden in de barrage en bleef met beide foutloos, maar zette met Kiana van het Herdershof (Toulon x Lys de Darmen) de snelste tijd neer.

De vijftien combinaties tellende barrage – in het basisparcours gingen 53 combinaties van de start – werd afgetrapt voor McLain Ward. Met Kasper van het Hellehof (Emerald x Nabab de Reve) zette hij direct een foutloze rit neer, maar met daarna nog veertien sterke combinaties te gaan, hield de Amerikaan de leidende positie niet lang vast.

In het voordeel

Met twee paarden in de barrage wist Daniel Deusser bij zijn tweede start precies wat hem te doen stond. Met Kiana van het Herdershof liet hij niets aan het toeval over en kwam in 33,36 seconden over de finish. Daarmee nam hij bijna anderhalve seconde voorsprong op de als tweede geplaatste Petronella Andersson.

Sneller dan de rest

“Kiana heeft een tijdje geen wedstrijden gelopen en was de afgelopen twee of drie weken een beetje overenthousiast”, vertelt Deusser. “Normaal gesproken is ze mijn 1,45m-paard, maar ik heb haar deze week rustig opgebouwd naar de hogere rubriek van zondag. Dat heeft goed uitgepakt. Ze is van nature heel snel en als ik dat in goede banen kan leiden en haar de weg wijs, wil ze het vrijwel altijd sneller dan de anderen doen.”

Bron: Jennifer Wood Media/Horses.nl