Daphne van der Schaar wint CSI1* Grote Prijs Indoor Friesland met zelfgefokte Iceman VDS

De CSI1* Grote Prijs PMF Industry Prix op Indoor Friesland is gewonnen door Daphne van der Schaar en haar tienjarige, zelfgefokte Iceman VDS (Phin Phin x Carolus II). In de vier combinaties tellende barrage klokte de amazone een tijd van 31,05 seconden.

Met die tijd was Van der Schaar ruim vijf seconden sneller dan Cirsten Cecilie Dohrmann en Quarzo Della Caccia (v. Quick Star). Jersey Kuijpers en JK Horsetrucks Hopefull (v. Mr. Blue) werden derde. Kuijpers finishte met 34,87 seconden sneller dan Dohrmann, maar kwam met 4 strafpunten over de finish.

Heerlijk gevoel

“Het ging lekker. Eerlijk gezegd had ik hier op gehoopt. Vorig jaar werd ik tweede in deze Grote Prijs. Ik had toen een balk in de barrage en wilde dit jaar beter. De barrage ging ik dan ook in om te winnen, niet om foutloos te rijden. Van hindernis drie naar de dubbel kwam ik iets te dicht, maar Iceman hielp me. Hij snapt het spelletje en is daar goed in. De laatste lijn was een lange lijn naar een oxer. Ik wist dat als ik hard ging ik de winst kon pakken. Iceman wordt daar alleen maar scherper van. Het lukte en die lijn gaf een heerlijk gevoel”, vertelt de winnares.

Eerst nagenieten

“Morgen mag Iceman lekker de wei in. Ik heb alleen hem en ga wat leuke wedstrijden uitzoeken. Maar nu ga ik eerst even nagenieten van deze geweldige dagen. Ik zeg het nogmaals, wat een concours, wat een publiek, wat een sfeer! Overigens een leuke bijkomstigheid, ik heb deze dagen ook weer wat kennis opgestoken. Ik les niet bij iemand, maar vind het leerzaam om de warming up van goede ruiters te kijken. Hier in Friesland was daar genoeg mogelijkheid voor. Jeroen Dubbeldam, Willem Greve, Marcus Ehning, ruiters waar ik echt van kan genieten.”

Bron: Indoor Friesland