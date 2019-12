Darragh Kenny begint 2020 met nog meer nieuwe aanwinsten

Onlangs werd al bekend dat Darragh Kenny Carthano (v.Cartani) had toegevoegd aan zijn paardenbestand, maar daarnaast heeft de Ier voor het volgende jaar nog drie nieuwe paarden verwelkomd in zijn stal.

Behalve de twaalfjarige Carthano heeft Kenny ook de achtjarige Gelano (Eldorado van de Zeshoek x Celano) gekocht. Gelano sprong tot 1.40m niveau met de Britse ruiter Jonathon Buxton in het zadel. Verder zal de achtjarige Whysol Cornados (Cornado I x Lados), die met Michael Cristofoletti uitkwam op 1,45m-niveau, voortaan ook met Kenny in de ring verschijnen. En de derde nieuwe aanwinst van de Ierse springruiter is de eveneens achtjarige Good Choice (Vleut x Cassicor), die op 1.40m-niveau sprong met Almudena Terrasa Moll uit Spanje.

Wellington

“Samen met mijn eigenaar Ann Thompson en andere investeerders, ben ik erg enthousiast over deze vier paarden als aanvulling voor mijn paardenbestand en ik kijk echt uit naar volgend jaar”, vertelde de ruiter aan World of Showjumping. “Ik start ze allemaal in Wellington in het begin van 2020 en neem de tijd om ze te leren kennen.

