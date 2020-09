Darragh Kenny en Ann Thompson beëindigen samenwerking

Na drie jaar is er een eind gekomen aan de samenwerking tussen de Ierse springruiter Darragh Kenny en de Amerikaanse paardeneigenaar Ann Thompson voor wie hij een aantal paarden uitbracht. Paarden die Kenny voor Thomson reed waren onder meer zijn toppaard Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) en Important de Muze (v. Erco van het Roosakker).

In 2019 was Kenny met Balou op het EK in Rotterdam te zien en maakte het duo deel uit van het winnende team in de finale van de Nations Cup.

Impact van Covid-19

“Omdat het coronavirus zo’n enorme impact heeft hier in de VS, heb ik aan Darragh uitgelegd dat voor mij persoonlijk de betrokkenheid bij de paardensport minder moet worden. Ik moet me concentreren op mijn werk voor dieren in nood” vertelde Thompson in een verklaring. De Amerikaanse is naar verluidt een nieuwe stichting gestart. Veel Amerikaanse paardeneigenaren kunnen door de corancrisis en de bijbehorende economische problemen niet meer (goed) voor hun paarden zorgen.

Begrip

“Ik ga niet helemaal de sport uit, maar het is tijd om mijn prioriteiten te heroverwegen. Darragh begrijpt mijn passie en ben blij met zijn steun voor de beslissing. Het was fijn om hem te kunnen ondersteunen en zijn hele team te leren kennen. Natuurlijk is het jammer dat deze samenwerking ten einde komt, maar we blijven vrienden. Kenny: “Ik vind het heel erg jammer dat deze supersamenwerking nu ten einde komt, maar Ann heeft me uitgelegd dat ze zich wil focussen op haar stichting die mishandelde en verwaarloosde paarden redt. Ik begrijp het wel en ben Ann ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor me gedaan heeft de afgelopen jaren. Ik zal haar en haar paarden erg missen.”

Het is nog onduidelijk of de sportpaarden van Thomson verkocht zullen worden.

